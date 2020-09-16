На Донбасі внаслідок нещасного випадку загинув боєць зі Львівщини

Перебуваючи в бліндажі, він підірвався на гранаті.

Сьогодні, 16 вересня, на Донбасі загинув боєць зі Львівщини, мешканець Яворова Роман Червінський.

Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.

Зазначається, що близько 1:25, перебуваючи в бліндажі, він підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.

Роман Червінський, 1991 року народження, був призваний на військову службу у 2011 році. У 2015 році він був мобілізований Яворівсько-Мостиським ОРВК та проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Висловлюємо щирі слова співчуття батькам, брату, рідним та близьким з приводу непоправної втрати Червінського Романа", - йдеться у повідомленні РДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського Попаснянського району Луганської області загинув український військовослужбовець.

Раніше у штабі ООС також повідомляли, що внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранення отримали полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський, котрі "перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації".