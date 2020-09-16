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На Донбасі внаслідок нещасного випадку загинув боєць зі Львівщини

Перебуваючи в бліндажі, він підірвався на гранаті.

На Донбасі внаслідок нещасного випадку загинув боєць зі Львівщини
Роман Червінський

Сьогодні, 16 вересня, на Донбасі загинув боєць зі Львівщини, мешканець Яворова Роман Червінський.

Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.

Зазначається, що близько 1:25, перебуваючи в бліндажі, він підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.

Роман Червінський, 1991 року народження, був призваний на військову службу у 2011 році. У 2015 році він був мобілізований Яворівсько-Мостиським ОРВК та проходив службу, як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Висловлюємо щирі слова співчуття батькам, брату, рідним та близьким з приводу непоправної втрати Червінського Романа", - йдеться у повідомленні РДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського Попаснянського району Луганської області загинув український військовослужбовець.

Раніше у штабі ООС також повідомляли, що внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранення отримали полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський, котрі "перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації".

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