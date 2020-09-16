У районі Новотошківського загинув український військовий

Унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського Попаснянського району Луганської області загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - сказано в повідомленні.

У ранковому зведенні зазначається, що минулої доби, 15 вересня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, поблизу населеного пункту Причепилівка в бік українських позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

"У районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування", - повідомляють у штабі.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. У районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.

"Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан - стабільний і задовільний", - інформують у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранення отримали полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський, котрі "перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації".