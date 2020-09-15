Зеленський анонсував другу зустріч радників глав країн "нормандського формату"

Після цього має бути зустріч очільників "четвірки".

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться ще одна зустріч радників глав країн "нормандського формату" – України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом.

"Упродовж 10 днів повинна бути ще одна зустріч радників, після якої вже повинна бути зустріч лідерів "нормандської четвірки". Всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі", – повідомив Зеленський.

Він додав, що головним досягненням попередньої зустрічі радників 11 вересня є домовленість про необхідність встановлення режиму тиші.

Зеленський додав, що перемир'я, яке тривало з 27 липня, шість тижнів, є важливим досягненням на шляху до встановлення миру.

Він відзначив, що ситуація загострилася напередодні зустрічі радників.

"Що ми бачимо - що коли планується зустріч у мінському форматі чи радників, ми бачимо якесь напруження, яке закінчується провокацією і загибеллю українців", - зазначив він.

Нагадаємо, що переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників 11 вересня тривали сім годин.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, Міністерства оборони, МЗС.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників планувалася зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.

8 вересня Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників голів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня.