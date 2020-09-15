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​У "справі вагнерівців" відкрито три кримінальних провадження, - Венедіктова

Триває слідство.

​У "справі вагнерівців" відкрито три кримінальних провадження, - Венедіктова
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є три кримінальних провадження щодо "вагнерівців", - повідомила Венедіктова.

За її словами, перше з цих кримінальних проваджень було відкрито відразу після того, як з'явилася інформація у ЗМІ.

"Одразу ж реакція ДБР була, і слідство триває", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією

4 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

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