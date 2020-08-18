Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"

За його словами, ця інформація - розробка російських спецслужб.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав спецоперацією російських спецслужб інформацію про те, що СБУ нібито готувала затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер" на території України, яке зірвалося після наради в Офісі президента.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформ".

"Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.

По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.

Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують «приватні» замовлення", - заявив Буданов.

Він додав, що російське видання "Комсомольская правда" 6 серпня опублікувало докладну фейкову версію про те, що СБУ нібито причетна до появи "вагнерівців" у Мінську.

"Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", - додав голова ГУР.

Нагадаємо, що 17 серпня з‘явилася інформація про те, що спецоперація СБУ із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, зірвалася нібито після наради в Офісі президента.

Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing рейсу МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Спецслужба нібито завербувала найманців, запропонувавши їм "роботу" від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі.

Повідомлялося, що за планом 24 липня групу нібито мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки агент СБУ, який мав бути на борту, повинен був зімітувати серцевий напад. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би "вагнерівців". Однак заявлялося, що ця спецоперація зірвалася після наради в Офісі президента.