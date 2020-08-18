Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави ТКГ (оновлено)

Президент Володимир Зеленський увів першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Вітольд Фокін призначений першим заступником голови делегації. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Відповідний указ № 327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

Оновлення. Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував призначення Фокіна, пише "Інтерфакс-Україна".

"Фокін буде, як і Резніков, першим заступником глави української делегації. Його головне завдання - на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу президента Єрмак - взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, та тих мешканців Донбасу, які живуть на решті територій України, а їх уже близько 1,5 млн людей", - заявив Леонід Кравчук.

Сам Фокін повідомив агентству, що буде відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна долучила до роботи ТКГ.

Нагадаємо, що до Фокіна першим заступником голови ТКГ був віцепрем'єр Олексій Резніков. Тепер українська делегація в ТКГ матиме двох перших заступників.

30 липня Володимир Зеленський призначив головою делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той повідомив, що в складі переговорної групи можливі зміни. Згодом він заявив, що до складу делегації долучиться перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. 3 серпня той уже брав участь в ознайомчій зустрічі.

Кравчук повідомив, що основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння". Однак сам Фокін заявив, що "ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже".

Фокін додав, що погодився б бути заступником Кравчука, але ця посада вже зайнята. 6 серпня Зеленський підтвердив, що Фокін братиме участь у мінському процесі.