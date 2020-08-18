Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави ТКГ (оновлено)

Указ підписано 18 серпня. 

Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави ТКГ (оновлено)
Леонид Кравчук, Витольд Фокин
Фото: bulvar.com.ua

Президент Володимир Зеленський увів першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). 

Вітольд Фокін призначений першим заступником голови делегації. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Відповідний указ № 327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

Оновлення. Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук прокоментував призначення Фокіна, пише "Інтерфакс-Україна".

"Фокін буде, як і Резніков, першим заступником глави української делегації. Його головне завдання - на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу президента Єрмак - взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, та тих мешканців Донбасу, які живуть на решті територій України, а їх уже близько 1,5 млн людей", - заявив Леонід Кравчук.

Сам Фокін повідомив агентству, що буде відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна долучила до роботи ТКГ

Нагадаємо, що до Фокіна першим заступником голови ТКГ був віцепрем'єр Олексій Резніков. Тепер українська делегація в ТКГ матиме двох перших заступників.

30 липня Володимир Зеленський призначив головою делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той повідомив, що в складі переговорної групи можливі зміни. Згодом він заявив, що до складу делегації долучиться перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. 3 серпня той уже брав участь в ознайомчій зустрічі. 

Кравчук повідомив, що основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу. "А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і діяти відповідно до цього розуміння". Однак сам Фокін заявив, що "ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже".

Фокін додав, що погодився б бути заступником Кравчука, але ця посада вже зайнята. 6 серпня Зеленський підтвердив, що Фокін братиме участь у мінському процесі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також