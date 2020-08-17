Кулеба викликав посла України в Білорусі на консультації через видачу "вагнерівців" Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва.

Про це повідомляють на сайті МЗС.

"Як ви знаєте, минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні. Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам", - сказав Кулеба.

Він додав, що після цього Олександр Лукашенко "неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі".

"Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі. Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. З огляду на це, я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - наголосив голова МЗС.

Він додав, що виклик посла жодним чином не вплине на здатність забезпечувати права та законні інтереси громадян України на території Білорусі.

Кулеба також нагадав, що у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі МЗС рекомендувало утриматися від поїздок до цієї країни. Тим, хто вже перебуває в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів і місць скупчення громадян.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні в період виборчої кампанії. За даними держагентства "БелТА", усі вони є громадянами РФ. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з них є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців". Це питання також обговорювали президенти Зеленський і Лукашенко під час телефонної розмови 5 серпня.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ особисто генеральних прокурорів України та РФ, щоб розібратися із затриманням бойовиків. Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення.

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився у Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. У РФ вважають, що передача відбулася "чітко відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

У МЗС зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони.