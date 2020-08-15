МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі

Міністерство закордонних справ України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС.

"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців. Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів", - наголошується у заяві.

Україна закликає керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і громадян, які вийшли на вулиці висловити свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

"Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, одразу після оголошення екзитполів, згідно з якими Лукашенко перемагав ушосте із підтримкою понад 79% виборців, у Білорусі почалися портести. Першого ж дня силовики застосували силу до мітингарів і провели жорсткі затримання. Ситуація повторилася і наступного дня. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська була змушена виїхати до Литви. Звідти вона записала звернення до народу, закликаючи не виходити на вулиці. Текст звернення вона зачитувала з листка.

Станом на зараз відомо про загибель двох мітингувальників. Постраждалих - сотні. Чимало людей заявляли про побиття вже після затримання.

14 серпня ЦВК оголосила офіційні результати виборів, згідно ним, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а Тихановська - 10,1%.

Вже з Литви Тихановська опублікувала нове відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.