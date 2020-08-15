Лукашенко назвав страйки на підприємствах "ножем у спину" і закликав звільняти тих, хто страйкує

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його "противники" розгойдують ситуацію на промислових підприємствах, а страйкуючих робітників потрібно звільняти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу СТВ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде працювати економіка, в сотий раз повторюю: ніякі політичні чвари і гри нам не страшні. Це розуміють і наші противники. Тому вони взялися розхитувати ситуацію в трудових колективах", - заявив Лукашенко.

"Ще раз повторюю: нікого не вмовляйте. Всі розуміють, що відбувається. Якщо робоча людина, яка в принципі поза політикою, рветься кудись на площу щось демонструвати, - він не робочий. Підуть - нехай йдуть. Слухайте, у нас надмірна чисельність на МТЗ, МАЗі, БелАЗі - всюди. Нехай ідуть. Але на заводах їм після цього місця бути не повинно", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що страйки на промислових підприємствах - "ніж у спину".

"Що це за підходи такі? Президент, уряд, все ми карячимося, щоб в це найтяжчий час хоч якусь нормальну хоч трохи зарплату мали. Працюють підприємства, надаємо колосальну допомогу цим підприємствам. І що? Ніж в спину?" - сказав він.

Нагадаємо, у минулу п'ятницю по найбільшим білоруським промпідприємствам прокотилася хвиля протестних мітингів, в тому числі на МАЗі, МТЗ, БелАЗі, Білоруськалію, Нафтані, Мозирському НПЗ. Робітники вимагають припинити насильство щодо учасників вуличних акцій і виступають на підтримку проведення повторних виборів президента за участю міжнародних спостерігачів.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Після голосування громадяни країни вийшли на протестні акції, які тривають досі. Лукашенко, який, за версією ЦВК, виграв вибори з результатом 80% голосів, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб. Двоє людей загинули.