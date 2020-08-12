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Лукашенко заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу

Раніше він називав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Лукашенко заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу
Фото: EPA/UPG

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що участь в акціях протесту беруть здебільшого безробітні та люди з кримінальним минулим.

Про це він заявив на нараді "з актуальних питань", передає пресслужба білоруського президента.

"Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і на сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько вулицями і проспектами". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює", - заявив Лукашенко.

Він доручив відповідним органам вивчити таких людей і знайти їм роботу.

"І хочу попередити деяких наших, м'яко кажучи, "обуржуазнених" громадян: не дай Боже, хтось комусь видаватиме липові довідки про працевлаштування. Все має бути чесно та порядно", - зазначив Лукашенко.

Чинний президент доручив правоохоронним органам і державним структурам забезпечити виконання цих вказівок.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За попередніми офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає близько 80% голосів, його основна суперниця Тихановська - близько 10%.

Коментуючи явку на голосуванні, Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту та 5 тис. затриманих. МОЗ Білорусі заявляє про понад 250 травмованих.

Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають.

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