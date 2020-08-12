Україна засуджує насильство в Білорусі, але оцінити результати виборів наразі не готова, - Кулеба

Поки що в МЗС "уважно відстежують ситуацію".

У МЗС України поки що не готові дати оцінку результатам президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня. Водночас Україна засуджує насильство на протестах у сусідній країні, закликає владу звільнити затриманих і розпочати діалог із суспільством.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо НВ.

"Ми засуджуємо насильство, ми закликаємо до звільнення затриманих, і ми закликаємо до діалогу між владою Білорусі та білоруським суспільством", - сказав міністр.

Він зазначив, що для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного та громадського життя, тому ми маємо великий досвід і знаємо, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння.

"Загострення послабляє країну, й цим послабленням користуються завжди зовнішні гравці. Ми знаємо, що Російська Федерація зацікавлена в послабленні Білорусі в цьому контексті. Тому ми, безумовно, бажаємо нашим білоруським сусідам, які є також нашими друзями та партнерами, вийти на шлях діалогу та знайти загальний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною", - пояснив глава МЗС.

На запитання, як він оцінює самі результати виборів, міністр сказав, що "Україна поки що не давала офіційну оцінку виборам". Наразі у відомстві "уважно відстежують ситуацію".

Нагадаємо, відразу після виборів президента сусідньої держави Володимир Зеленський закликав Білорусь не допустити вуличного насильства та дотримуватися демократичних стандартів.

Першим привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Крім того, з перемогою на виборах Лукашенка привітали президенти Росії, Таджикистану, Азербайджану, Туреччини, Молдови та Венесуели.

Очільники Польщі та Литви звернулися до офіційного Мінська зі спільною заявою, в якій закликали владу Білорусі дотримуватися демократичних стандартів, відмовитися від насильства і "поважати основні свободи і права людини та громадянські права", в тому числі право на свободу слова.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на 14 серпня скликає позачергову нараду Ради ЄС для обговорення подій у Білорусі.