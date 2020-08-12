Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
ГоловнаПолітика

Україна засуджує насильство в Білорусі, але оцінити результати виборів наразі не готова, - Кулеба

Поки що в МЗС "уважно відстежують ситуацію".

Україна засуджує насильство в Білорусі, але оцінити результати виборів наразі не готова, - Кулеба
Фото: надано Дмитром Кулебою

У МЗС України поки що не готові дати оцінку результатам президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня. Водночас Україна засуджує насильство на протестах у сусідній країні, закликає владу звільнити затриманих і розпочати діалог із суспільством.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо НВ.

"Ми засуджуємо насильство, ми закликаємо до звільнення затриманих, і ми закликаємо до діалогу між владою Білорусі та білоруським суспільством", - сказав міністр.

Він зазначив, що для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного та громадського життя, тому ми маємо великий досвід і знаємо, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння.

"Загострення послабляє країну, й цим послабленням користуються завжди зовнішні гравці. Ми знаємо, що Російська Федерація зацікавлена в послабленні Білорусі в цьому контексті. Тому ми, безумовно, бажаємо нашим білоруським сусідам, які є також нашими друзями та партнерами, вийти на шлях діалогу та знайти загальний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною", - пояснив глава МЗС.

На запитання, як він оцінює самі результати виборів, міністр сказав, що "Україна поки що не давала офіційну оцінку виборам". Наразі у відомстві "уважно відстежують ситуацію".

Нагадаємо, відразу після виборів президента сусідньої держави Володимир Зеленський закликав Білорусь не допустити вуличного насильства та дотримуватися демократичних стандартів.

Першим привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Крім того, з перемогою на виборах Лукашенка привітали президенти Росії, Таджикистану, Азербайджану, Туреччини, Молдови та Венесуели.

Очільники Польщі та Литви звернулися до офіційного Мінська зі спільною заявою, в якій закликали владу Білорусі дотримуватися демократичних стандартів, відмовитися від насильства і "поважати основні свободи і права людини та громадянські права", в тому числі право на свободу слова.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на 14 серпня скликає позачергову нараду Ради ЄС для обговорення подій у Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також