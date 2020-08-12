Тараса Шевченка призначили заступником міністра культури України

Кабінет Міністрів призначив Тараса Шевченка заступником міністра культури та інформаційної політики. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 12 серпня, інформує пресслужба Мінкульту.

Фото: mkip.gov.ua

Тарас Шевченко багато років очолював громадську організацію “Центр демократії та верховенства права”. З 2020 року є головою Незалежної медійної ради, ініціатором створення якої він був у 2015-му.

Шевченко також є членом Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України, членом Ради Реанімаційного Пакету Реформ. Юрист, експерт з питань конституційного права, медійного права, автор і співавтор законопроєктів у сфері телерадіомовлення, реклами, свободи слова. Також він є співзасновником Руху "ЧЕСНО", журналістського руху "Стоп Цензурі".

Нагадаємо, 15 липня уряд призначив першим заступником міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

17 червня Кабмін прийняв розпорядження про призначення заступницею міністра Лариси Петасюк.