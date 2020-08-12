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​Уряд відмовився рекомендувати Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

У Кабміні дійшли висновку, що в кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу.

​Уряд відмовився рекомендувати Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА
Фото: kmu.gov.ua

Уряд не рекомендуватиме кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Таке рішення ми ухвалили після заслуховування кандидата Міщенка на засіданні уряду. Репутація голів ОДА має бути кришталево чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу", - пояснив він.

Отримавши всю інформацію, члени Кабміну дійшли висновку не рекомендувати Міщенка до призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА.

"При затвердженні голів ОДА ми найперше враховуємо думку жителів регіону. Це правильна практика, і вона буде продовжена!" - наголосив Немчінов.

Нагадаємо, 25 червня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь був затриманий за вимагання хабара у розмірі 1,8 млн гривень.

5 серпня Кабмін погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови ОДА. Він розповів, що володіє аграрним бізнесом у Кіровоградській і Чернігівській областях. Відповідаючи на питання про можливий конфлікт інтересів, Міщенко сказав, що передасть бізнес своєму синові.

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