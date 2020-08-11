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У "Слузі народу" озвучили попередню дату засідання Ради

Депутати розглядатимуть президентський законопроєкт про збільшення "мінімалки".

У "Слузі народу" озвучили попередню дату засідання Ради
Фото: скрін-відео

Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тис. гривень.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не знаю, чи вніс президент, чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання - ІФ), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - цитує Гетманцева Інтерфакс-Україна.

Імовірність скликання Зеленським позачергової сесії парламенту 25 серпня підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися - і, найімовірніше, відбудеться - позачергова сесія парламенту з основним питанням - голосування за законопроєкт, який дасть змогу збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн із 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат припустила, що ініціюватиме позачергову сесію глава держави Володимир Зеленський, оскільки законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.

Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році "мінімалка" становила 4173 гривні, рік перед тим - 3723 гривні.

У червні президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з нинішніх 4723 гривень до 6500.

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