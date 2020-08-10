Ройтбурд оголосив про своє рішення брати участь у виборах

"Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захищати інтереси культури".

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд заявив, що прийняв рішення обиратися до Одеської обласної ради від "Європейської Солідарності".

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Митець зазначив, що пропозицію отримав давно і довго вагався.

"Я не хотів у політику, але мене туди виштовхали. Я йду не в опозицію, і не у владу. Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захистити музей, дати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - написав Ройтбурд.

Він додав, що сподівається в наступному скликанні побачити "Євросолідарність" і "Слугу народу" по один бік барикад, щоб протистояти реваншу ОПЗЖ.