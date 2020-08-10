Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Шахраї привласнили приміщення поліції у Києві
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
ГоловнаПолітика

Ройтбурд оголосив про своє рішення брати участь у виборах

"Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захищати інтереси культури".

Ройтбурд оголосив про своє рішення брати участь у виборах

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд заявив, що прийняв рішення обиратися до Одеської обласної ради від "Європейської Солідарності".

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Митець зазначив, що пропозицію отримав давно і довго вагався.

"Я не хотів у політику, але мене туди виштовхали. Я йду не в опозицію, і не у владу. Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захистити музей, дати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - написав Ройтбурд.

Він додав, що сподівається в наступному скликанні побачити "Євросолідарність" і "Слугу народу" по один бік барикад, щоб протистояти реваншу ОПЗЖ.

Нагадаємо, згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії №163 від 8 серпня, виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також