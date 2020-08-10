Ройтбурд оголосив про своє рішення брати участь у виборах

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд заявив, що прийняв рішення обиратися до Одеської обласної ради від "Європейської Солідарності".
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Митець зазначив, що пропозицію отримав давно і довго вагався.
"Я не хотів у політику, але мене туди виштовхали. Я йду не в опозицію, і не у владу. Мене взагалі не цікавить політична кар'єра. Я йду захистити музей, дати йому нове дихання. Я йду захищати інтереси культури. Захищати майбутнє свого міста", - написав Ройтбурд.
Він додав, що сподівається в наступному скликанні побачити "Євросолідарність" і "Слугу народу" по один бік барикад, щоб протистояти реваншу ОПЗЖ.
Нагадаємо, згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджених постановою Центральної виборчої комісії №163 від 8 серпня, виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартує 5 вересня.