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Зеленський офіційно представив Буданова на посаді глави ГУР Міноборони

Президент наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки.

Зеленський офіційно представив Буданова на посаді глави ГУР Міноборони
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та наголосив, що спецслужба має вдосконалити аналітичну діяльність і посилити стратегічну та оперативну роботу.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації", - сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки.

"У ній обов’язково мають бути закріплені ключові речі: це оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу", - пояснив президент.

Також Зеленський звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки. Він побажав розвідникам сили, мудрості, витримки "і завжди бути на крок попереду від наших ворогів".

Буданов, у свою чергу, зауважив, що перед Україною постали такі виклики, як посилення впливу гібридних війн, глобальна дезінформація та наявність ворога на нашій землі.

"Сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять такі завдання. Це збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину", - зазначив начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський ліквідував об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності і створив комітет з питань розвідки при президенті. 25 червня президент провів засідання новоствореного комітету, а 5 серпня призначив начальника ГУР.

Кирило Буданов - офіцер ГУ розвідки Міноборони, якому навесні 2019 року російський диверсант встановив міну під сидіння машини, однак підірвався сам. 

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