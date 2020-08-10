Підсумки року: Які рішення парламенту українці оцінили найбільше?

Які рішення парламенту українці сприйняли позитивно та оцінили найбільше? Відповідь на це питання дає опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене в останні дні третьої сесії Верховної Ради.

Минув парламентський рік, який був достатньо бурхливим та багатим на події. Більшість політиків вже відзвітували про свою роботу, експерти також висловились про підсумки парламенту. Водночас, більш цікавою, на мою думку, є оцінка роботи парламенту з боку наших роботодавців - громадян. Часто вона відрізняється від експертних оцінок.

Топ-5 рішень, які позитивно оцінили громадяни, виглядає наступним чином.

№1 Повернення покарання за незаконне збагачення

У жовтні 2019 року парламент підтримав президентський законопроект №1031 про повернення покарання за незаконне збагачення. Таке рішення парламенту, за даними опитування, позитивно оцінили 90% українців.

Вперше це поняття з'явилося в українському законодавстві в 2011 році, в 2014-му – його доопрацювали згідно з міжнародними стандартами. Воно було однією з вимог ЄС, а також зобов’язань України перед МВФ. Але у 2019 році за позовом низки нардепів, зокрема, правлячої на той момент партії «БПП», було скасоване Конституційним судом України.

Внаслідок чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура була вимушена закрити 65 кримінальних проваджень про незаконне збагачення, розслідуваних на той час. Порушники закону завдяки такому «своєчасному» рішенню КСУ змогли уникнути відповідальності.

Тепер покарання за незаконне збагачення повернуте, посадовці будуть нести кримінальну та цивільну відповідальність. Кримінальна наставатиме, якщо набуті чиновником активи більш ніж на 6,5 млн грн. перевищують його законні доходи.

Для тих, у кого невідповідність між офіційними доходами та активами перевищує 1 мільйон гривень, наставатиме цивільна відповідальність, і буде застосовуватись цивільно-правова конфіскація.

№2 Запровадження кримінальної відповідальності за кнопкодавство

Саме цей парламент знайшов рішення та політичну волю для того, аби знищити таке явище як «кнопкодавство» або не персональне голосування. Позитивно такий крок оцінили також 90% наших громадян.

Відтепер за не персональне голосування народних депутатів карають гривнею: штраф складає від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 85 000 гривень. За «кнопкодавство» настає кримінальна відповідальність, а це вже є підставою для позбавлення депутатського мандату.

Можливо, тому після ухвалення закону в цьому парламенті кнопкодавство зникло як явище. І це, до речі, не єдина зміна умов роботи для народних депутатів.

Також цей парламент запровадив штрафи за прогули пленарних та комітетських засідань. Якщо обранець пропустив понад 30% засідань, він не отримає за результатами місяця грошей на виконання депутатської діяльності. Щомісяця в парламенті таким чином штрафують близько 50-60 парламентарів.

№3 Скасування депутатської недоторканності

Обіцянка скасувати депутатську недоторканність була, напевно, найпопулярнішою за всю історію України. Саме за президента Зеленського парламент ухвалив зміни до Конституції та позбавив народних депутатів «права на безкарність», зробивши парламентарів ближчими до людей. А також ухвалив мій законопроект про новий порядок притягнення народних депутатів до відповідальності.

За скасування недоторканності я боролась як експерт, починаючи з 2017 року. Це одна з тих реформ, яка принесе зміни та кардинально переформує склад та якість Верховної Ради наступних скликань. Бо сенсу обиратись до парламенту для того, щоб сховатись від кримінального переслідування, як робилося раніше, більше не буде.

Відтепер закон захищає виключно висловлювання та політичну діяльність народного депутата. Таке рішення парламенту як позитивне оцінили 79% українців.

№4 Надання добровольцям статусу учасника бойових дій

Не зважаючи на те, що попередня влада позиціонувала себе чи не єдиними захисниками інтересів українських воїнів, саме цей парламент ухвалив законопроект №2045-1, завдяки якому добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій.

Законопроект встановлює відповідний механізм. Таким чином, на державному рівні ми не лише визнали участь добровольців та їх внесок у боротьбу з окупантом, але й відкрили для них можливість забезпечити соціальний захист та скористатись пільгами в рамках УБД.

На ухвалення цього законопроекту і профільне Міністерство ветеранів, і тисячі добровольців чекали понад 5 років. А позитивно таке рішення парламенту оцінили 78% українців.

№5 Кредитування підприємців за низькими ставками – 5-7-9% - 77%

Цей парламент ухвалив чимало позитивних рішень для підприємців. Зокрема, підвищив ліміти для ФОПів, чого не робилося з 2015 року, скасував обов’язкову паперову книгу обліку для підприємців та запровадив нові можливості для електронного документообігу. Також були ухвалені низка рішень для підтримки підприємців в період карантину та стимулювання економіки. Програма кредитування під 5-7-9% є однією з них.

У січні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 2 млрд гривень на доступні кредити для бізнесу. Згодом програма була розширена, і станом на перше серпня цього року, сума виданих кредитів в рамках програми «5-7-9%» становить вже понад 3,3 мільярда гривень. Скористалися нею 1755 компаній.

Програму доступного кредитування підприємців підтримало 77% опитаних громадян.

Серед інших рішень Верховної Ради, які потрапили у топ-10 за версією українців – запровадження правила перевезення дітей у автомобілях лише у дитячих кріслах, обмеження на виведення грошей до офшорів, спрощення вступу до ВУЗів дітей з окупованих територій тощо.

Сподіваюсь, далі буде ще багато рішень, які не лише об’єднають сесійну залу, а й отримають позитивну оцінку українців від сходу до заходу і з півночі на південь.

Сьогодні багато хто каже, що парламент ухвалює рішення «не для людей». Але люди з такою точкою зору вочевидь не згодні. Результати опитування показують: боротьба з корупцією - завжди на часі, вона об’єднує не лише парламент, а й суспільство - так само, як і соціальний захист наших бійців, і допомога економіці. Люди, на відміну від старих політиків, думають про краіну і прекрасно знають, що є найважливішим для її майбутнього.