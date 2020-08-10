​Зеленський закликав Білорусь до "максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства"

"Будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах - це пряма дорога до насильства".

Президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь, де вчора відбулися президентські вибори, не допустити вуличного насильства та дотримуватися демократичних стандартів.

Про це він написав у фейсбуці.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", - зазначив Зеленський.

Він закликав владу Білорусі до "максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства".

"Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що вихід із кризи можна забезпечити, лише максимально дотримуючись загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів.

"Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною, із сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, відбувся перший тур президентський виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

За даними національного (офіційного) екзит-полу, Лукашенко лідирує з показником 79,9% голосів. На другому місці - Світлана Тихановська, яка набрала 6,8%.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників.

Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Постраждали щонайменше троє людей.

Жителі Білорусі намагаються публікувати фото і відео протестів у соцмережах, але повідомляють про перебої з інтернетом, а також про закриття доступу до інтернет-ЗМІ, окрім державних.