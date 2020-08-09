Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)

Олександр Лукашенко лідирує на президентських виборах в Білорусі. За даними національного екзит-полу Молодіжної лабораторії соціологічних досліджень РСОО "БКМО", він набрав понад 79% голосів.

Світлана Тихановська, попередньо, набирає 6,8%, Анна Канопацька - 2,3%, Андрій Дмитрієв 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх, за даними exit poll, проголосували 9,2% виборців. Про це пише БЕЛТА.

Опитування проводилося на 320 дільницях по всій країні. Відповіли 67,6% людей, яких просили взяти участь у опитуванні, відмовилися 32,4%. Опитали 12 340 осіб. Вибірка комбінована.

Опитування проводилося на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії "Мир".

Оновлення. З'явилися дані телефонного опитування виборців центру Ecoom, пише БЕЛТА. Згідно з ними, Лукашенко набирає 78,9%, Тихановська - 7,1%, Канопацька - 2,1%, Сергій Черечень - 0,8%, Дмітрієв - 0,9%. Проти всіх проголосували 10,2%.

Нагадаємо, що на пост глави держави балотувалися п’ять кандидатів: співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, чинний президент Олександр Лукашенко, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 особи, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". У Білорусі заявили, що бойовики були направлені в Білорусь для дестабілізації ситуації напередодні виборів президента.

Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі. Дев'ятеро з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.