Немовля та двоє літніх людей потонули просто в квартирі.

Фото: Greek Reporter/ Korina Pantazi

Унаслідок шторму “Талія”, що вирував у області Евія ( Греція ), загинули п’ятеро людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Серед загиблих - дитина 8 місяців, повідомляє Greek Reporter. Також в результаті повені померли 85-річний чоловік та 86-річна жінка.

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, родина відпочивала у селі Політика в квартирі на першому поверсі. Чоловік, жінка та дитина опинилися у пастці урагану, їхню квартиру затопило. Усі троє потонули просто в квартирі.

Фото: Greek government press office

Також було знайдено тіло 38-річного чоловіка у Бурдзі. Повінь фактично перетворила вулиці на річки, що призвело до пошкодження будинків та транспорту. Про п'яту жертву негоди деталей не повідомляють.

Відомо також, що під час спроби евакуювати людей з Політики в Псахну перевернулося авто поліції. У деяких місцях висота води сягала 1,5 м.

Фото: Greek government press office

Нагадаємо, що цього тижня унаслідок тропічного шторму "Ісая" на Атлантичному узбережжі США загинули п'ятеро осіб. Більшість жертв - через повалені вітром дерева.