Фото: EPA/UPG

Унаслідок тропічного шторму "Ісая" на Атлантичному узбережжі США загинули п'ятеро осіб. Тепер шторм наблизився до Канади.

Дві людини загинули в результаті торнадо в парку мобільних будинків у Північній Кароліні, ще троє загинули в Нью-Йорку, Делавері та Меріленді. Про це пише BBC.

"Ісая" зараз у північно-східній Канаді і трансформувався в посттропічний циклон. Канадський центр ураганів попередив про зливи над південним Квебеком.

Минулого тижня шторм Ісая "вдарив" по Пуерто-Рико, Гаїті та Домінікані сильними вітрами, в результаті чого загинуло щонайменше двоє людей. Ураган вирвав дерева, знищив врожаї та пошкодив будинки.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Пройшовши Карибський басейн, він знизився до тропічного шторму, але потрапив до числа ураганів першої категорії.

Рухаючись від Північної Кароліни до Нью-Йорка, "Ісая" спричинив смерчі, вирвав з корінням дерева, пошкодив будинки та спровокував повені й пожежі. Поліція повідомила, що чоловік загинув у своєму авто в Нью-Йорку через те, що на машину впало дерево. Через це загинула і людина в Меріленді. У Делавері 83-річну жінку знайшли мертвою під величезною гілкою дерева на її подвір'ї.

Нагадаємо, що в лютому в Британії вирував потужний ураган "Кіара". Швидкість вітру перевищувала 90 м/год. Чимало авіакомпаній скасували всі рейси. Також скасували рейси поїздів через падіння на колії дерев.