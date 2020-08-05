Унаслідок тропічного шторму "Ісая" на Атлантичному узбережжі США загинули п'ятеро осіб. Тепер шторм наблизився до Канади.
Дві людини загинули в результаті торнадо в парку мобільних будинків у Північній Кароліні, ще троє загинули в Нью-Йорку, Делавері та Меріленді. Про це пише BBC.
"Ісая" зараз у північно-східній Канаді і трансформувався в посттропічний циклон. Канадський центр ураганів попередив про зливи над південним Квебеком.
Минулого тижня шторм Ісая "вдарив" по Пуерто-Рико, Гаїті та Домінікані сильними вітрами, в результаті чого загинуло щонайменше двоє людей. Ураган вирвав дерева, знищив врожаї та пошкодив будинки.
Пройшовши Карибський басейн, він знизився до тропічного шторму, але потрапив до числа ураганів першої категорії.
Рухаючись від Північної Кароліни до Нью-Йорка, "Ісая" спричинив смерчі, вирвав з корінням дерева, пошкодив будинки та спровокував повені й пожежі. Поліція повідомила, що чоловік загинув у своєму авто в Нью-Йорку через те, що на машину впало дерево. Через це загинула і людина в Меріленді. У Делавері 83-річну жінку знайшли мертвою під величезною гілкою дерева на її подвір'ї.
Нагадаємо, що в лютому в Британії вирував потужний ураган "Кіара". Швидкість вітру перевищувала 90 м/год. Чимало авіакомпаній скасували всі рейси. Також скасували рейси поїздів через падіння на колії дерев.