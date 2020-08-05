Комітет Сенату США ухвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори 2016

Комітет з розвідки Сенату США у вівторок, 4 серпня, проголосував за прийняття п'ятої, підсумкової частини доповіді про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні сенатський комітет з розвідки проголосував за прийняття засекреченої версії останньої частини доповіді, що є результатом двопартійного розслідування комітету з питань Росії", - йдеться в спільній заяві голови комітету з розвідки Марко Рубіо і віцеголови Марка Ворнера, опублікованій на сайті Сенату.

"Найближчими днями комітет працюватиме над внесенням додаткових думок, а також співпрацюватиме з розвідувальною спільнотою над оформленням належним чином відредагованої, розсекреченої і загальнодоступної версії п'ятої частини доповіді", - додали сенатори.

Наприкінці липня повідомлялося, що п'ята частина доповіді сенатського комітету з розвідки про втручання Росії у вибори США може бути опублікована протягом кількох тижнів.

Опублікована доповідь стане завершальним документом комітету, присвяченим темі втручання РФ в американські вибори.

У попередніх звітах основна увага приділялася: безпеці виборів у США; дезінформаційній кампанії Росії, яка, як стверджується, велася на платформах соціальних мереж; тому, як адміністрація Обами відреагувала на "російське втручання"; а також оцінці розвідувальної спільноти в січні 2017 року.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборним штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав.