Лукашенко спростував інформацію про те, що затримані бойовики ПВК "Вагнер" прямували до Латинської Америки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території його держави є ще один загін бойовиків.

Про це він повідомив під час послання білоруському народу, пише БЕЛТА.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми повинні, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх лісами! Ми ж їх усіх відловимо", - заявив білоруський президент.

Олександр Лукашенко також спростував інформацію про те, що затримані тижнем раніше бойовики ПВК "Вагнер" прямували до країни Латинської Америки з Росії через Білорусь.

"І все це про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію - брехня. Ці люди, вони дали свідчення, були спрямовані саме в Білорусь. Команда була чекати. Були квитки, придбані до Стамбула, - це легенда, оскільки, виїжджаючи через російський кордон, їм треба було показати і там, і тут, що вони летять в Стамбул", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що 29 липня білоруські правоохоронці затримали 33 особи, які є представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі. Затримані плутаються у свідченнях і кажуть, що їхали оглянути собор Софії у Стамбулі.

Дев'ять з них є уродженцями України, їм оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК). Запит на екстрадицію "вагнерівців" Україна вже скерувала Білорусі.

3 серпня консул РФ заявив, що затримані під Мінськом росіяни перебували в країні транзитом і прямували до Латинської Америки.