Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
ГоловнаСвіт

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Скаргу опозиції було відхилено.

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Польщі в понеділок, 3 серпня, визнав дійсними результати президентських виборів, згідно з якими перемогу з мінімальною перевагою отримав діючий глава держави Анджей Дуда.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд відхилив скаргу штабу суперника Дуди в другому турі - мера Варшави Рафала Тшасковского з ліберально-консервативної партії "Громадянська платформа".

Коментуючи цю скаргу, Верховний суд  заявив, що звинувачення "були сформульовані надто розпливчасто" і не мали переконливих доказів.

При цьому суд визнав обґрунтованість 93 із 5800 скарг виборців на порушення, проте заявив, що вони не надали вирішального впливу на результат голосування.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Польщі, який відбувся 12 липня,  Дуда, який представляв правлячу партію "Закон і справедливість", набрав 51% голосів. Його суперника, Рафала Тшасковского, підтримали 49%. 

Виборчий штаб Тшасковского вимагав анулювати результати виборів на підставі того, що, на думку опозиції, суспільно-правові ЗМІ Польщі односторонньо висвітлювали передвиборчу гонку, а для просування Дуди використовувалися державні ресурси.

Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також