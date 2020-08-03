Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Верховний суд Польщі в понеділок, 3 серпня, визнав дійсними результати президентських виборів, згідно з якими перемогу з мінімальною перевагою отримав діючий глава держави Анджей Дуда.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд відхилив скаргу штабу суперника Дуди в другому турі - мера Варшави Рафала Тшасковского з ліберально-консервативної партії "Громадянська платформа".

Коментуючи цю скаргу, Верховний суд заявив, що звинувачення "були сформульовані надто розпливчасто" і не мали переконливих доказів.

При цьому суд визнав обґрунтованість 93 із 5800 скарг виборців на порушення, проте заявив, що вони не надали вирішального впливу на результат голосування.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Польщі, який відбувся 12 липня, Дуда, який представляв правлячу партію "Закон і справедливість", набрав 51% голосів. Його суперника, Рафала Тшасковского, підтримали 49%.

Виборчий штаб Тшасковского вимагав анулювати результати виборів на підставі того, що, на думку опозиції, суспільно-правові ЗМІ Польщі односторонньо висвітлювали передвиборчу гонку, а для просування Дуди використовувалися державні ресурси.

Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.