На круїзному лайнері у Норвегії стався спалах коронавірусу

МЗС з’ясовує, чи є серед пасажирів лайнера Roald Amundsen українці.

На норвезькому круїзному лайнері Roald Amundsen, який прибув в порт Тромсе з архіпелагу Свальбард, зафіксували спалах коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє компанія-оператор Hurtigruten.

"Всі 158 членів екіпажу на лайнері Roald Amundsen були перевірені на коронавірусну інфекцію. У 36 осіб позитивний результат на COVID-19, у 122 - негативний", - йдеться в пресрелізі.

У повідомленні зазначається, що спочатку зараження було підтверджено у чотирьох членів команди. Їх протестували, оскільки у них проявилися ознаки інших захворювань.

У Міністерстві закордонних справ України з’ясовують, чи є українці серед пасажирів лайнера Roald Amundsen.

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко повідомив, що посольство вже сконтактувало із судновласником і оператором судна.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Норвегії з початку пандемії COVID-19 число випадків зараження досягло 9 249. Померли 255 хворих.

У лютому круїзний лайнер Diamond Princess кілька тижнів простояв біля берегів Японії. На його борту знаходилося більше 2,6 тис. осіб, з них понад 700 захворіли на коронавірус, зокрема й українці, котрі були членами екіпажу судна.