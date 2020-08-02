На Львівщині від коронавірусу помер керівник районного центру первинної допомоги

Василю Савенко в серпні мало виповнитися 60 років.

У Львівській області від коронавірусу помер очільник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Савенко. Про це 1 серпня повідомили у районні раді.

"Ми втратили чудового лікаря, фахівця своєї справи, прекрасного амбітного активного керівника, надійного колегу й друга, доброго наставника, людину з активною життєвою позицією", - йдеться у повідомленні.

Про те, що причиною смерті став саме коронавірус, написала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Пішов з життя Василь Савенко... Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину... Мені Василь запам'ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району. Достойний чоловік і справжній лікар", - написала Микичак.

У серпні Василю Савенко мало виповнитися 60 років. Він пропрацював медиком у Старосамбірському районі майже 30 років. У нього залишилася дружина та сини.

Нагадаємо, у травні від COVID-19 померла лікар-анестезіолог Львівської обласної лікарні Ірина Федоришин. Їй було 64 роки.