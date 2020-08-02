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У Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів

Вандала затримала поліція.

У Києві чоловік розтрощив обладнання автоматичної системи у пункті в’їзду на Труханів острів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбук.

Подію зафіксувала камера спостереження. Інцидент стався в ніч на 2 серпня.

"На пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби", - написав Кличко.

За попередніми підрахунками, чоловік пошкодив майно на майже 300 тисяч гривень.

Комунальники працюють над відновленням системи.

Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. Кличко пообіцяв особисто проконтролювати, щоб справа дійшла до суду.

Раніше двоє молодиків пошкодили "Замок Річарда" на Андріївському узвозі в Києві. Вандалів затримала поліція. Хлопці пояснили, що хотіли "заробити" грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі.

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