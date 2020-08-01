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Від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано, - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано, - ООС
Фото: EPA/UPG

Від початку поточної доби, 1 серпня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року,  26 липня 2020 року командувач Об'єднаних сил видав наказ про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню. 

У першу добу після початку перемир'я ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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