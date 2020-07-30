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За минулу добу на Донбасі бойовики стріляли лише раз

У командуванні ОС констатують відсутність втрат у лавах українських захисників від початку перемир’я.

За минулу добу на Донбасі бойовики стріляли лише раз
Фото: EPA/UPG

За минулу добу на Донбасі зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в ранковому зведенні.

Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

У командуванні ОС констатують відсутність втрат у лавах українських захисників від початку режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

27 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

Росія, яка підтримує бойовиків, бути гарантом перемир'я на Донбасі відмовилася.

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