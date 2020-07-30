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У МОН назвали новації вступної кампанії в цьому році

Абітурієнти зможуть подати 5 заяв на бюджетну форму навчання і необмежену кількість на контракт.

У МОН назвали новації вступної кампанії в цьому році
Фото: Макс Левин

В Україні 1 серпня стартує вступна кампанія у заклади вищої освіти. Цьогоріч абітурієнти зможуть подати до 5 заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, вступники зможуть подати заяви на бюджет у період з 13 по 22 серпня.

Вступна кампанія в установи вищої освіти розпочнеться 1 серпня.

"1 серпня о 10:00 буде відкрита можливість реєстрації електронних кабінетів", - сказав Вітренко.

Також цьому році абітурієнти пільгових категорій зможуть подати електронні заяви на вступ за наявності хоча б одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

"Для цього їм потрібно перед подачею заяв звернутися в один із закладів вищої або професійної освіти з підтвердними документами для внесення в Реєстр осіб зі спеціальними умовами", - розповів заступник міністра.

Ще однією новацією стала можливість абітурієнтам складати вступні іспити замість ЄДІ, а також проходити творчі конкурси на певні спеціальності при вступі на бюджет. Такі абітурієнти могли зареєструватися у закладі вищої освіти для складення таких екзаменів і творчих конкурсів з 24 липня. Складання іспитів і написання творчих конкурсів пройде з 1 по 12 серпня.

Крім цього у цьому році освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" будуть створені у всіх університетах МОН, МОЗ, Мінкультури та в трьох закладах вищої освіти МВС.

У Міносвіти повідомили, що тепер у рамках окремої квоти на участь у конкурсному відборі претендуватимуть не тільки абітурієнти з АР Крим і Севастополя, а й з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення.

Нагадаємо, на сайті Міністерства освіти та науки запрацював чат-бот з питань вступної кампанії в заклади освіти.

Крім надання онлайн-допомоги, фахівці відомства консультують на безкоштовній гарячій лінії з питань вступної кампанії та через інші засоби зв'язку. Графік роботи фахівців: пн-чт - 09:00 - 18:00; пт - 09:00 - 16:45.

Цьогоріч через запровадження карантину змінилися терміни проведення вступної кампанії - всі дати змістилися на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів почнеться 1 серпня, а прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО) і до 16 серпня (для вступників, які складатимуть вступні іспити).

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