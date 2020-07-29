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У Чернігівській області призначили нового начальника поліції

Володимир Нідзельський змінив на посаді Едуарда Альохіна.

У Чернігівській області призначили нового начальника поліції
Фото: mvs.gov.ua

Новим керівником Головного управління Національної поліції в Чернігівській області призначено Володимира Нідзельського. На цій посаді він змінив Едуарда Альохіна.

Представлення нового глави обласної поліції пройшло сьогодні, 29 липня, в Чернігові, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що Володимир Нідзельський протягом року обіймав посаду начальника управління захисту економіки в Чернігівській області. Останнім часом перебував на посаді начальника управління стратегічних розслідувань у Київській області.

Попередній керівник поліції Чернігівської області Едуард Альохін був переведений у центральний орган управління Нацполіції.

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