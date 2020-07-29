Голова МОЗ закликав ​посилити відповідальність за напади на лікарів швидкої допомоги

Міністерство охорони здоров'я закликає посилити відповідальність за напади на медпрацівників екстреної медичної допомоги та винесе це питання на розгляд уряду.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Важливе питання, яке не вирішувалося за всі роки незалежності, - безпека наших медичних працівників. Часто, виїжджаючи на виклик, вони не знають, куди вони їдуть. Здійснюються напади на медичних працівників швидкої допомоги, як і в приймальних відділеннях лікарень. Це неприпустимо, і я вже дав відповідне доручення - ми будемо виносити це на засідання Кабміну. Упевнений, що колеги мене підтримають", - сказав він.

Степанов наголосив, що оскільки власником приміщень підстанцій екстреної медичної допомоги є місцева влада, то вона повинна забезпечити умови роботи медиків.

"Я думаю, що це повинні бути нормальні людські умови праці: нормальне тепле приміщення, де вони можуть відпочити... Це приміщення, в якому повинні бути елементарні речі: і нормальний туалет, там повинно бути тепло, має бути місце, де вони можуть собі приготувати чай", - сказав міністр.

Нагадаємо, в кінці червня у Львові було скоєно напад на бригаду швидкої допомоги. Медики приїхали за викликом й у під'їзді будинку натрапили на п'яну компанію із семи чоловік, які напали на лікарів і розбили їм валізу з ліками.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун неодноразово виступала за те, щоб медиків на виклик супроводжувала поліція. Вона зазначала, що в Раді був зареєстрований законопроєкт № 6311 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги". Крім того, МОЗ оприлюднило концепцію реформування екстреної медичної допомоги. Зазначалося, що планується поліпшити алгоритми диспетчеризації, а також обладнати автомобілі GPS-навігаторами. Також планується змінити склад бригад швидкої допомоги, зокрема - ввести професії парамедиків, медичних техніків, а також навчати водіїв надання першої допомоги.