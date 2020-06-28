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Пьяная компания напала на бригаду скорой помощи во Львове

Врачам разбили чемодан с лекарствами.

В ночь с субботы на воскресенье во Львове произошло нападение на бригаду скорой помощи. Медики приехали по вызову на улицу Княгини Ольги. В подъезде дома они встретили пьяную компанию из семи человек, которые напали на врачей и разбили чемодан с лекарствами.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Фото: Vira Olexiv

Что именно привело к конфликту, полиция не указывает. Однако установлено, что молодые люди (мужчины и женщины в возрасте 18-29 лет) находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно матерились.

Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.

Правоохранители составили на правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КУоАП, четыре - по ст.178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП и еще один - по ст.183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП.

Фельдшер Вера Олексив, которая входила в пострадавшую бригаду, описала этот инцидент в одном из пабликов в фейсбуке.

"Мы с моим врачом, работая в ночную смену, отправились на вызов по поводу: «Терял сознание. Рвота. Алкогольное опьянение». Приехали по адресу, перезвонили, спросили о состоянии больного, на что нам ответили: «Тебе что, 100 гривен дать, чтоб ты поднялась?!». Открываем дверь подъезда (лифт не работает), квартира находится на 9 этаже! Доходим до 8 этажа и видим - сидит мужчина и говорит, что сломал ногу, когда спускался. Мы с врачом осматриваем пациента (по факту просто подвернул ногу), спускаются из квартиры сильно пьяные барышни и начинают хамить и обзывать бригаду! Пациент со «сломанной ногой» подрывается и бросает во врача сумку с медикаментами (хорошо, что врач успевает отклониться) сумка разбита. Мы едва успели сбежать!", - написала она.

Позже конфликт продолжился на улице. Одним из буянов был пациент, к которому приехала бригада.

"После трех часов стояния и работы с полицией спускается еще одно пьяное быдло (как оказалось потом, это наш пациент с потерей сознания) с камерой и начинает снимать и дальше обзывать весь состав бригады", - написала медик.

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