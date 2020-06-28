Пьяная сотрудница ровенской полиции наехала на двух пешеходов

В Ровно пьяная сотрудница полиции сбила двух пешеходов. Об этом сообщили в Нацполиции области.

ДТП произошло на улице 16-го июля в пятницу.

"Водитель автомобиля "Nissan", которая, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, выезжая автомобилем задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении.

У 33-летней потерпевшей медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней - ушиб спины. Обеих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

За рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Ровно, старший следователь следственного управления полиции области.

Полицейская по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась.

На нее составили админпротокол по статье 130 Кодекса Украины об админнарушениях (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения).

Сведения внесли в ЕРДР по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Все материалы передадут в Государственный бюро расследований, сотрудницу уволят.

Также ее непосредственного руководителя уволят из должности, а руководителя отдела, где работала женщина - привлекут к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы. Один из мальчиков попал в травматическую кому.