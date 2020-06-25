На окружной дороге вблизи с. Хроли Харьковской области 25 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием колонны военных автомобилей.

В результате ДТП двое гражданских госпитализированы, информирует пресс-служба областной полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

"На указанной автодороге двигались колонной три новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство не соблюдало безопасную дистанцию и совершило столкновение с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. Кроме того, 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Golf", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате аварии получили травмы 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, 22 июня в Луганской области полицейский въехал в маршрутку. Пострадали 9 человек.