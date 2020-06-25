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ГосЧС предупреждает о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

Руководство области начало подготовку к возможным наводнениям.

ГосЧС предупреждает о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области
Архивное фото
Фото: ГосЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р.Днестр возле с.Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и объектов в с. Яськи, г. Беляевка", - говорится в сообщении.

Ранее, утром 25 июня, глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что область начала подготовку к возможным наводнениям, из-за большого количества воды, которая движется с запада страны.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковский и Яськивской ОТО - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГосЧС, национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - написал он в фейсбуке.

Куцый призвал в эти выходные жителей Одесской области и туристов пропустить отдых на реке или лимане, ведь это может быть смертельно опасно.

Напомним, июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

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