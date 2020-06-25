Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.

Об этом сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Я благодарю Любомиру Степановну [Мандзий] за ношу, которую она несла с честью и достоинством, исполняющего обязанности министра образования и науки Украины", - сказал он.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.

Профильный комитет Верховной Рады отказался поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Напомним, что спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета.

Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Во время встречи с журналистами 6 июня Владимир Зеленский объяснил, как ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки. По словам президента, после отказа от назначения главы профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака и экс-министра образования и науки Анны Новосад начались поиски других кандидатов. Кандидатура Шкарлета всплыла на встрече с ректорами вузов 2 июня.

Бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.