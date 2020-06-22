Государственная эпидемиологическая комиссия разрешила проведение ВНО с 25 июня

На входе всем будут измерять температуру и следить за отсутствием симптомов ОРЗ.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 22 июня приняла решение, что эпидемиологическая обстановка в Украине позволяет провести внешнее независимое тестирование с 25 июня по 17 июля, как и было запланировано.

Минобразования и науки, Украинский и региональный центры оценивания качества образования и пункты тестирования заявили о готовности провести ВНО в безопасных условиях и согласно с рекомендациями главного санврача. Об этом сообщили в пресс-службе МОН Украины.

Допуск на ВНО будет осуществляться при отсутствии признаков ОРЗ и после измерения температуры - она не должна превышать 37,2 градуса. Каждый должен иметь маску или респиратор.

С целью предотвращения скопления людей для входа в пункты тестирования отведут больше времени, организуют временные промежутки для входа разных участников.

Контролировать соблюдение требований на пунктах тестирования будет Госпродпотребслужба. Она будет следить за тем, чтобы расстояние между участниками было не менее 1,2 м, соблюдался масочный режим, были в наличии антисептики. Также будет сопровождение медиков и Нацполиции.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов сообщил что, согласно информации, которую он получил из нескольких не связанных между собой источников, власти намерены вообще отменить внешнее независимое оценивание.Украинский центр оценивания качества образования предложил пройти пробное внешнее оценивание дома.