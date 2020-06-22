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На Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Новотроицкое"

Первые две машины выехали с временно оккупированной территории.

На Донбассе возобновил работу пункт пропуска "Новотроицкое"
Фото: dn.gov.ua

В Донецкой области возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

"Первые две машины двинулись из временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что гражданам, которые пересекут линию разграничения со стороны временно оккупированной территории Украины, будут измерять температуру. Их также будут опрашивать на предмет контактирования с больными COVID-19.

Фото: dn.gov.ua

"Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускатись только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - добавили в ОГА.

Фото: dn.gov.ua

Напомним, 10 июня сообщалось, что была возобновлена работа КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" - в Донецкой. Однако, боевики начали блокировать пропук людей.

13 июня боевики начали пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская".

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