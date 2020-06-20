Бывшая узница "ДНР" подорвалась на мине во дворе своего дома в Донецкой области

В Донецкой области освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок подорвалась на мине. Об этом сообщил глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко на своей странице в фейсбук.

По информации полиции, инцидент произошел в селе Иванополье.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы МГБ "ДНР" "Изоляция", сегодня утром подорвалась на растяжке во дворе своего дома в деревне, рядом с Константиновкой Донецкой области ", - сообщил Щербаченко.

По его словам, после инцидента женщина могла разговаривать. Больше о состоянии ее здоровья Щербаченко неизвестно.

В полиции сообщили, что в результате взрыва женщина получила телесные повреждения.

"Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н."ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК. Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелям в судебных процессах против оккупантов", - написал Щербаченко.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Валентину Бучок освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Тогда Украине вернули 76 человек, а наемникам РФ - 127.