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Из-за сильных дождей и ветра без электричества остались 179 населенных пунктов

Непогода также повредила крыши 24 жилых домов и навес стадиона в Миргороде.

Из-за сильных дождей и ветра без электричества остались 179 населенных пунктов
Фото: facebook.com/Dsns

Из-за сильного дождя и ветра без электричества остались 179 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в сообщении.

В Черниговской области без электричества остался 101 населенный пункт, в Киевской - 49, Сумской - 23, Житомирской - 6.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Непогода также повредила крыши 24 жилых домов и навес стадиона в Миргороде. Ветер повалил 22 дерева.

Пострадавших нет.

Напомним, в связи с погодными условиями 16 июня четыре человека пострадали из-за падения деревьев.

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