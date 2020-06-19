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Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсации

Всего она должна выплатить около 3 млн гривен.

Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсации
Елена Зайцева
Фото: стопкадр трансляции

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева начала выплачивать компенсации пострадавшим.

Об этом этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Укринформ".

"Зайцева на сегодняшний день выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 гривен каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - рассказала она.

По ее словам, по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн гривен.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской области и должен выплатить такую же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шестеро человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля 2019 суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн гривен компенсации семьям жертв ДТП.

Зайцева отбывает наказание в "Покровском исправительном центре № 79" в Днепропетровской области. Дронов - в "Крюковской исправительной колонии № 29" в Полтавской области. Они находятся под арестом с октября-ноября 2017 года.

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