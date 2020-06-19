В Киеве 20 июня дождь, до +29 градусов

На востоке страны прогнозируют до +33.

В Киеве 20 июня переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем сильный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах ночью умеренный, днем сильный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в Житомирской области +14…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в Донецкой области +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

Напомним, что в Украине в связи с погодными условиями 16 июня четыре человека пострадали из-за падения деревьев.