В Раде начали сбор подписей за отставку главы комитета по образованию Бабака

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Об этом с трибуны парламента сообщил депутат Гео Лерос из "Слуги народа".

По его словам, это связано с вчерашним отказом комитета поддержать назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

"Что сейчас происходит в парламенте? Представитель «Велюра» в парламенте [Николай Тищенко] собирает подписи за отставку главы комитета Бабака из-за того, что он отказался поддерживать кандидатуру на пост министра образования. Я не понимаю, как можно голосовать за эту «отрыжку» Табачника. Это недопустимо. Я обращаюсь с коллегам. С какой целью вы шли в парламент? Вы хотели, чтобы вами гордились ваши дети, родные и вся страна. Но голосовать за эту кандидатуру — это бетонировать себя под понятие коррупция", — заявил он с трибуны.

Бабак в ответном выступлении подтвердил, что "собирались подписи".

"Возможно, это происходит, поскольку я не поддержал эту кандидатуру. Или из-за того, что являюсь сторонником сохранения ВНО... Если есть желание, если кто-то считает, что я недостойный глава комитета, пожалуйста, выносите постановление об отставке в зал и голосуйте", - сказал депутат.

Перед этим во время полуденного перерыва в сессионном зале Верховной Рады собрались представители фракции "Слуга народа". Народный депутат Николай Тищенко принимал активное участие в дискуссии с коллегами на повышенных тонах, что наблюдали журналисты из ложи СМИ.

Напомним, что в начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что Бабак имеет "такой приоритет от президента Украины", как никто другой. Зеленский говорил, что неоднократно предлагал Бабаку занять пост министра образования, но тот постоянно отказывается.

Должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.