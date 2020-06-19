Как правильно выбрать диван

Диван – важная часть интерьера в каждом доме, и покупать его следует обдуманно, пройдясь по всем нюансам. Это гарантия того, что пользоваться им будет действительно удобно.

Они бывают четырёх основных видов: угловые, прямые, островные и модульные.

· Угловые – ставятся вдоль стен, возле их угловых пересечений. Часто комплектуются откидными полками, мини-барами или встроенными столиками, могут задействоваться как спальное место или предмет интерьера.

· Прямые – это классический вариант, который имеет массу вариаций дизайна и цвета. Устанавливаются обычно вдоль стен и могут комплектоваться так же, как и предыдущие модели. Применяются преимущественно для ночного отдыха.

· Островные – бывают четырёх основных форм: круглые, полукруглые, прямоугольные и овальные. Данный вид диванов задействуется в гостиной как зона отдыха. Ставятся они в центре комнаты, обеспечивая свободный подход со всех сторон.

· Модульные – состоят из нескольких частей, комбинируемых между собой. Ставить модули можно по-разному, используя части как единое целое либо же как разные предметы интерьера. Могут выпускаться как с предусмотренными спальными местами, так и без них. В основном используются для украшения интерьера или как места для отдыха.

После выбора формы стоит обратить внимание на характеристики деталей, из которых он сделан.

Во-первых, каркас. От материала, из которого он выполнен, напрямую зависит срок эксплуатации мебели. Например, в одном случае лучше купить диван с металлической основой, а в другой – из натурального дерева. Более доступными являются каркасы, сделанные из ДСП, они безопасны для использования и хорошо держат форму изделия, но, чтобы срок их службы продлился дольше, каркас должен быть из покрытой защитным слоем древесно-стружечной плиты с соединением деталей при помощи болтов.

Основными наполнителями для диванов служат пена, поролон и пружинные блоки. Латексная пена обеспечивает дивану сохранение первоначальной формы и мягкости долгие годы, она также обладает хорошим ортопедическим эффектом. Поролоновые диваны обладают гипоаллергенными свойствами, мягкостью и комфортом, но быстро теряют свою форму и первоначальный вид при каждодневном использовании. Пружинные блоки обеспечивают удобство и долговечность, обладают ортопедическими свойствами. Чаще всего используются на моделях, предназначенных для сна.

Обивка бывает трёх видов: кожаная, кожзамная и тканевая. Кожаная наиболее устойчивая к внешним воздействиям (механическим, химическим, ультрафиолетовым) и истиранию, имеет высокую защиту от влаги. Кожзамная имеет те же характеристики, что и кожаная, но они в разы ниже. Тканевая обивка надёжно защищает мебель от внешних взаимодействий, практичная, имеет множество цветовых вариаций.

Вариантов раскладывания диванов огромное множество: «Книжка», «Еврокнижка», «Аккордеон», «Дельфин», «Раскладушка», «Клик-клик», также существуют выкатные диванные механизмы и механизмы с откидными боковинами, выдерживающие большие сроки эксплуатации. Все их можно купить в магазине мебели https://www.meblium.com.ua. Выбирайте качественные модели и всегда обращайте внимание на функциональность, практичность, внешний вид и безопасность – и тогда мебель прослужит вам долгие годы!