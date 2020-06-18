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Из-за пожара высоковольтной опоры часть левого берега Киева осталась без света на два часа

Пожар произошел в Днепровском районе.

Из-за пожара высоковольтной опоры часть левого берега Киева осталась без света на два часа.

Об этом говорится на сообщила пресс-служба "ДТЭК Киевских электросетей".

В 12:58 из-за возгорания на переходном устройстве отключилась высоковольтная кабельная линия "Русановская-Б". Для тушения пожара пришлось отключить и кабельную линию "Русановская-А".

Фото: dsns.gov.ua

Фото: Pavlo Lytvyn

На время локализации возгорания и устранения аварии были отключены от света частично ЖК "Комфорт-Таун", улицы Гагарина, проспект Соборности, улицы Строителей, Плеханова, Флоренции, Энтузиастов, Днепровская и Русановская набережные, Березняки, насосные тепловых.

Пожарные ликвидировали возгорание за десять минут после допуска, но электроснабжение удалось начали восстанавливать только в 14:55.

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