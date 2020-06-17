Кличко прокомментировал конфликт с жителями Русановских садов

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал конфликт с жителями дачного массива Русановские сады, которые начали мешать строительству нового моста через Днепр.

На выходных дачники перекрыли дорогу, по которой ездит тяжелая техника, в знак протеста против строительства съездов на сады. Из-за этого произошли столкновения с полицией.

Кличко на брифинге в среду раскритиковал позицию жителей садов и обвинил их в пренебрежении интересами других киевлян.

"Дошло к тому, что некоторые жители Русановских садов утверждают, что эта земля и дорога по ул.Центральная Садовая, которая используется под строительство, относится к их частной собственности. И, мол, согласно постановлению правительства есть запрет на проезд по дороге местного значения тяжеловесной техники. Хочу отметить, что все не так. Дорога по улицам Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая, согласно Генплану Киева до 2020 года и проекту нового Генерального плана, относится к автомагистралям районного значения. Что касается правовой собственности, то эти улицы - в коммунальной собственности города", - сказал Кличко.

Мэр заявил, что город "не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей".

По его словам, заказчик строительства моста дважды делал ямочный ремонт улиц после проезда техники на строительство. Но после второго проезда активисты заблокировали движение, нарушив тем самым предварительные договоренности.

"Подольско-Воскресенский мост необходим городу... и его ждут сотни тысяч киевлян, проживающих на левом берегу. Наша цель - до конца года запустить автомобильное сообщение по новому мосту. И приступить сразу к строительству метро на Троещину. Блокировать строительство такого объекта недопустимо и безответственным", - сказал Кличко.

Напомним, что Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из самых важных инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить перегруженный Северный мост. Кроме того, по нему пройдет четвертая ветка Киевского метро, которую планируют строить от Жулян до Троещины.