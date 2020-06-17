Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал прекратить политические преследования в Украине

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал Президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследования Петра Порошенко, сообщает "Прямой".

"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками заключить бывшего Президента Украины Петра Порошенко", - подчеркнул Президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.

По его словам, если Украина стремиться быть частью сообщества цивилизованных наций, то намерения бросить за решетку своих политических противников не должны иметь место.

"В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и поставит вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины Президенту Зеленскому надо бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.