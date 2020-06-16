Минкульт разрешил въезд в Украину российской телеведущей Варнаве

В составе Comedy Woman она гастролировала в Крыму.

Министерство культуры разрешило въезд в Украину российской телеведущей "Нового канала", участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ведомства.

В указе от 18 марта 2020, подписанном и.о. главы ведомства Светланой Фоменко говорится, что Екатерина Варнава исключена из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

В феврале "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину Варнаве.

Екатерина Варнава - российская телеведущая, киноактриса, участница и хореограф шоу Comedy Woman. Раньше - участница команд КВН "Сборная малых народов" и "Свои секреты".

В Киеве Варнава вела программу "Кто сверху" вместе с Сергеем Притулой.

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрацию и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, в одном снимался Владимир Зеленский.

Запретили, в частности, показ фильма "Восемь первых свиданий" (2012 год), поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, которая в составе Comedy Woman гастролировала в Крыму. О запрете показа ходатайствовала Служба безопасности.