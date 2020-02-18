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Госкино в 2019 запретило показ фильма с Зеленским в одной из главных ролей

В нем снималась актриса, которая незаконно посещала Крым. 

Госкино в 2019 запретило показ фильма с Зеленским в одной из главных ролей
Кадр из фильма
Фото: filmpro.ru

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило к показу и распространению пять фильмов, среди которых и лента "Восемь первых свиданий". Одну из ключевых ролей в нем сыграл Владимир Зеленский

На сайте Госкино говорится, что государственная регистрация отменена в связи с наличием в списке причастных с созданию фильма лица, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. В случае с фильмом "Восемь первых свиданий" это – актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

Этот фильм был снят в 2012 году, режиссерами выступили Дэвид Додсон и Александр Маляревский, сценаристами – Владимир Зеленский и Андрей Яковлев. 

Также был запрещен фильм "Мачете" 2008 года, поскольку в нем играл Стивен Сигал – американский актер, активно поддерживающий оккупацию Россией Крыма.

Третьим запрещенным фильмом стали "Сорванцы из Тимпельбаха" 2008 года, поскольку в нем снялся франзцуский актер Жерар Депардье, который также незаконно посещал оккупированный Крым.

Еще два фильма, которым отказали в праве на распространение и показ – это российские ленты "Стрела" и "Я так не думаю", оба были сняты в 2017 году режиссером Давидом Даниеляном. 

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей "Нового канала", участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.

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